Tragedia in montagna: giovane escursionista perde la vita in un incidente

Un tragico incidente in montagna

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Castelletto Stura, in provincia di Cuneo, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita durante un’escursione nelle montagne della valle Gesso. L’incidente è avvenuto nei pressi del rifugio Soria Ellena, nel territorio di Entracque, una zona nota per i suoi panorami mozzafiato e le sfide che offre agli escursionisti.

Le circostanze della caduta

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo il sentiero insieme a un compagno di gita quando, improvvisamente, è scivolato su una lastra di ghiaccio, precipitando in un dirupo. Il compagno, testimone dell’accaduto, ha immediatamente dato l’allerta, ma purtroppo i soccorsi sono giunti troppo tardi. Gli escursionisti si trovavano nella zona del colle delle Fenestrelle, nel vallone del Gelas, un’area che, sebbene affascinante, può rivelarsi insidiosa per chi non è esperto.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’allerta, sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, supportati dai finanzieri del Sagf e dall’eliambulanza del 118. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvare il giovane, che è stato dichiarato deceduto sul posto. Questo tragico evento riporta alla luce i rischi legati all’escursionismo in montagna, soprattutto in condizioni climatiche avverse o su terreni scivolosi.

Riflessioni sulla sicurezza in montagna

La morte del giovane escursionista è un triste promemoria dell’importanza della sicurezza durante le attività all’aperto. Gli esperti raccomandano di pianificare attentamente le escursioni, di informarsi sulle condizioni meteorologiche e di utilizzare attrezzature adeguate. È fondamentale anche non sottovalutare i propri limiti e scegliere percorsi adatti al proprio livello di esperienza. La comunità locale è in lutto per la perdita di un giovane promettente, e si unisce nel cordoglio per la famiglia e gli amici colpiti da questa tragedia.