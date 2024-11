Tragedia in sala operatoria: giovane muore dopo rinoplastica a Roma

Il dramma di Margaret Spada

Una giovane di soli 22 anni, Margaret Spada, originaria di Lentini, ha perso la vita in circostanze tragiche durante un intervento di rinoplastica a Roma. La ragazza si era recata nella capitale per sottoporsi a un’operazione che aveva scelto dopo aver effettuato ricerche online. Tuttavia, il sogno di migliorare il proprio aspetto si è trasformato in un incubo quando, subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale, ha iniziato a manifestare segni di grave malessere.

Le circostanze dell’incidente

Secondo quanto riportato dal legale della famiglia, Margaret è deceduta prima dell’inizio dell’intervento. I primi segnali di complicazione sono emersi immediatamente dopo l’anestesia: la giovane ha cominciato a tremare e i suoi occhi si sono girati all’indietro, un chiaro segnale di emergenza. Il fidanzato, accortosi della situazione critica, è entrato in sala operatoria e ha ripreso la scena con il cellulare, documentando un momento drammatico e straziante.

Indagini e autopsia

La notizia della morte di Margaret ha scosso la comunità e ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della procura. Gli inquirenti stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, con l’ipotesi di omicidio colposo. I carabinieri del Nas hanno sequestrato documenti e farmaci dalla clinica dove è avvenuto l’intervento, mentre l’autopsia, disposta dalla procura, sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso. La famiglia della giovane, in questo momento di grande dolore, ha scelto di mantenere il massimo riserbo, aspettando che la verità emerga attraverso le indagini.