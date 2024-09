Tragedia in Versilia: auto investe 7 persone, 44enne agli arresti domiciliari

Incidente mortale in Versilia: due turiste investite e uccise da un'auto. La 44enne alla guida afferma di non ricordare nulla. Ora è ai domiciliari.

Ieri in Versilia si è verificato un tragico incidente in cui due turiste sono state investite e uccise da un’auto.

Tragedia in Versilia: due turiste investite e uccise

Le due donne stavano attraversando la strada quando sono state travolte dal veicolo guidato da una 44enne residente in zona. Le vittime, di origine straniera, non hanno avuto scampo a causa della violenza dell’impatto.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente. Le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere e raccogliendo testimonianze per capire se ci siano state mancanze nei controlli stradali o se la conducente fosse sotto l’effetto di sostanze.

La 44enne alla guida: «Non ricordo niente»

La donna alla guida, ora agli arresti domiciliari, ha dichiarato agli inquirenti di non ricordare nulla di quanto accaduto. «Non sono stata io», avrebbe detto durante l’interrogatorio. Questo ha sollevato ulteriori dubbi sulle sue condizioni fisiche e mentali al momento dell’incidente.

Gli inquirenti hanno disposto esami tossicologici e una perizia tecnica sul veicolo per verificare eventuali guasti. Intanto, la comunità locale è sconvolta dall’accaduto e si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro, in un’area che accoglie numerosi turisti ogni anno.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per far luce su questa tragica vicenda.