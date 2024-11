Un tragico incidente nel cuore del bosco

Un boscaiolo di 65 anni, residente a Borgo Valbelluna, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto mentre stava abbattendo un albero. L’uomo, esperto nel suo lavoro, è stato travolto dal tronco che stava cercando di tagliare, subendo gravi ferite da schiacciamento. Questo evento ha scosso non solo la comunità locale, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza nel settore forestale, dove gli incidenti possono avere conseguenze fatali.

La chiamata disperata alla sorella

Prima di perdere conoscenza, il boscaiolo è riuscito a contattare la sorella per avvisarla dell’incidente. Questa telefonata ha messo in moto i soccorsi, che sono giunti sul posto in tempi rapidi. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei presenti e dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena è stata descritta come straziante, con altri boscaioli che hanno tentato di liberarlo tagliando i segmenti di tronco che lo schiacciavano.

La sicurezza nel lavoro forestale

Questo tragico evento riporta alla luce la questione della sicurezza nel lavoro forestale. Ogni anno, numerosi lavoratori del settore si trovano a fronteggiare situazioni di rischio elevato, e gli incidenti mortali, sebbene non frequenti, non sono rari. Le autorità locali e le associazioni di categoria stanno intensificando gli sforzi per promuovere la formazione e l’uso di attrezzature di sicurezza adeguate, ma è evidente che c’è ancora molto da fare per garantire un ambiente di lavoro più sicuro per chi opera nei boschi.