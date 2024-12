Un uomo è uscito miracolosamente illeso dopo essere stato investito da un treno mentre dormiva sui binari. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 3 dicembre, alla stazione Milano Bovisa.

Uomo investito da un treno alla stazione Milano Bovisa

L’incidente è avvenuto dieci minuti dopo le 22, come comunicato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), quando il treno 9556, in partenza da Lodi e diretto a Bovisa, ha raggiunto la stazione di Milano. Il macchinista ha notato un uomo sdraiato sui binari, ha così attivato la frenata d’emergenza e allertato i soccorsi.

Uomo investito da un treno alla stazione Milano Bovisa: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, un’ambulanza, un’automedica e gli agenti della Polfer.

La scorsa notte si è sfiorata la tragedia: l’uomo, miracolosamente illeso, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato al pronto soccorso del Niguarda per gli accertamenti dopo il violento impatto. Secondo le prime informazioni fornite da Milano Today, i suoi parametri vitali erano stabili, ma a causa della forte agitazione è stato sedato.

Uomo investito da un treno alla stazione Milano Bovisa: le indagini

Le indagini della polizia ferroviaria sono in corso per determinare le ragioni per cui l’uomo si trovasse sui binari al momento dell’incidente.