Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Oleggio, in provincia di Novara, dove un bambino di soli 8 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra due automobili. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 del 22 novembre, nei pressi del cimitero locale, e ha coinvolto tre persone: il bambino, il suo fratellino di 4 anni e la loro nonna, alla guida del veicolo.

Le conseguenze dell’impatto

Il bambino deceduto è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto, mentre il fratello è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Novara in codice rosso, segno della gravità delle sue condizioni. La nonna, che ha riportato ferite lievi, è stata portata in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Fortunatamente, le due persone a bordo dell’altra auto coinvolta nello scontro hanno riportato solo ferite lievi.

Indagini in corso

Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente, ma ulteriori dettagli devono essere chiariti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La comunità di Oleggio è in lutto per questa tragica perdita, che ha colpito non solo la famiglia coinvolta, ma anche tutti i cittadini che si stringono attorno a loro in questo difficile momento.