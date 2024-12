Tragedia sul Gran Sasso: lutto a Santarcangelo di Romagna

Una comunità in lutto

La notizia della tragica morte di Christian Gualdi e Luca Perazzini ha scosso profondamente la comunità di Santarcangelo di Romagna. I due giovani alpinisti, appassionati di montagna, sono stati trovati senza vita dopo un’escursione sul Gran Sasso, un luogo che per molti rappresenta non solo una sfida, ma anche un rifugio di bellezza e tranquillità. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che si sono riuniti per onorare la loro memoria.

Il recupero dei corpi

I corpi di Gualdi e Perazzini sono stati recuperati nel Vallone dell’Inferno, un’area nota per la sua bellezza ma anche per i suoi rischi. Secondo le prime ricostruzioni, i due alpinisti sono scivolati durante la loro escursione, perdendo la vita per assideramento. La notizia del recupero ha portato un misto di sollievo e tristezza, poiché la comunità attendeva con speranza un miracolo che purtroppo non si è avverato. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio di Teramo, dove i medici hanno confermato le cause del decesso.

Una veglia di preghiera

In segno di rispetto e solidarietà, la città di Santarcangelo ha proclamato il lutto cittadino. Questa sera, nella frazione di San Vito, dove abitava Luca, si terrà una veglia di preghiera in loro memoria. La comunità si stringerà attorno ai familiari, condividendo il dolore e ricordando i momenti felici trascorsi insieme ai due alpinisti. La veglia rappresenta un momento di riflessione e di unità, un modo per affrontare insieme una perdita così devastante. La speranza è che, attraverso il ricordo, si possa trovare conforto e forza per andare avanti.