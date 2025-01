Il drammatico incidente

Un tragico evento ha scosso il mondo dello scialpinismo in Piemonte, dove tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga staccatasi da Punta Valgrande, nelle Alpi Lepontine. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola, e ha lasciato un segno profondo nella comunità locale e tra gli appassionati di sport invernali. Le operazioni di recupero delle salme sono ancora in corso, con l’attesa del via libera da parte del magistrato per il trasporto a valle dei corpi.

Le operazioni di soccorso

I primi a intervenire sono stati alcuni scialpinisti che, accortisi della tragedia, hanno provveduto a estrarre dalla neve le tre persone coinvolte. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione, purtroppo, i tre scialpinisti sono deceduti a causa dei traumi riportati durante il trascinamento, che ha avuto luogo per svariate centinaia di metri. La situazione è stata ulteriormente complicata dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno reso le operazioni di soccorso particolarmente difficili.

Il supporto delle forze dell’ordine

Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche tre unità cinofile da valanga, specializzate nel rintracciare persone sepolte sotto la neve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varzo, che hanno coordinato le operazioni e garantito la sicurezza dell’area. Questo tragico incidente mette in evidenza i rischi associati allo scialpinismo, un’attività che, sebbene affascinante e avventurosa, comporta sempre un certo grado di pericolo, specialmente in condizioni di neve instabile.