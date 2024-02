Trasporti: Lucente (ass.Lombardia), 'impegnati su bus sostitutivi da Paderno d'Adda e Robbiate'

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "È in fase di verifica la fattibilità tecnica ed economica per inserire un bus sostitutivo in grado di favorire studenti e, più in generale, utenti dei comuni di Paderno d'Adda e Robbiate". È questo l'annuncio di Franco Lu...

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – "È in fase di verifica la fattibilità tecnica ed economica per inserire un bus sostitutivo in grado di favorire studenti e, più in generale, utenti dei comuni di Paderno d'Adda e Robbiate". È questo l'annuncio di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito alla richiesta dei sindaci di Paderno d'Adda, Robbiate e Verderio di inserire nuovi autobus sostitutivi dal Lecchese verso Bergamo dopo l'incontro con la Direzione generale Trasporti, a cui hanno partecipato anche i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gianmario Fragomeli.

"Regione Lombardia -ha spiegato Lucente- ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti dei comuni interessati, per cui stiamo studiando soluzioni di concerto con i tecnici di Trenord e coinvolgendo l'Agenzia Tpl di Como-Lecco-Varese. Comprendo -ha aggiunto- le esigenze di decine di famiglie e le difficoltà di studenti che quotidianamente si trovano a dover affrontare notevoli criticità per recarsi a scuola. Proprio per questo ho sollecitato un confronto immediato per studiare la proposta e verificarne l'opportunità. Sono convinto che sapremo trovare la soluzione migliore per i viaggiatori".

"Regione Lombardia -ha proseguito l'assessore- è impegnata a garantire un servizio efficiente e puntuale, anche e soprattutto in quelle realtà che stanno subendo dei disagi in seguito ad interruzioni ferroviarie per lavori infrastrutturali, proprio come sta avvenendo sulla tratta Ponte San Pietro-Bergamo. E il nostro intento è permettere agli studenti di arrivare a scuola negli orari stabiliti, senza ritardi né intoppi. Uno sforzo che deve coinvolgere tutti gli attori coinvolti".