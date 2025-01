Trasporti: Molinari, 'Salvini ha demolito argomenti opposizioni'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Matteo Salvini "ha demolito il principale argomento delle opposizioni, quello di far credere che il ministro dei Trasporti fuggisse e non volesse confrontarsi col Parlamento. Nel primo giorno utile è venuto a informare le Camere". Lo ha detto il president...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Matteo Salvini "ha demolito il principale argomento delle opposizioni, quello di far credere che il ministro dei Trasporti fuggisse e non volesse confrontarsi col Parlamento. Nel primo giorno utile è venuto a informare le Camere". Lo ha detto il presidente dei deputati della Lega, Riccardo Molinari, intervenendo in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

"Si tratta di una retorica falsa che vorrebbe imputare a Salvini tutti i problemi" e "quando si chiama alla rivolta sociale contro il governo e si assume un atteggiamento truce si rischia il ridicolo: non si può pretendere di fare la rivolta e avere Treni in orario. O l'una o l'altra cosa", ha sottolineato Molinari. "Non vorrei ci sia qualche cattivo maestro dietro certi atti: il 24 novembre nel parcheggio di Italfer a Roma c'è stato un incendio doloso rivendicato sui siti di matrice anarchica e si è incitato a compiere altri atti. Davanti al rischio di eversione dovremmo unirci nella condanna di questi atti e non fare bieca speculazione politica".