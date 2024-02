Trattori: Bonetti (Az), 'Europa riveda suo approccio ma no a violenza'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Le immagini di violenza e di distruzione che arrivano da Bruxelles nulla hanno a che fare con una lecita manifestazione da parte degli agricoltori. In Italia fortunatamente non le abbiamo viste, i nostri agricoltori hanno portato avanti le loro istanze in modo civi...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Le immagini di violenza e di distruzione che arrivano da Bruxelles nulla hanno a che fare con una lecita manifestazione da parte degli agricoltori. In Italia fortunatamente non le abbiamo viste, i nostri agricoltori hanno portato avanti le loro istanze in modo civile e democratico”. Così la vicecapogruppo di Azione – Per – Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti, questa mattina a Rainews24 commentando le immagini della protesta degli agricoltori a Bruxelles.

“Noi all'ideologismo verde – ha aggiunto – abbiamo posto forti obiezioni in Europa. Credo che la Commissione europea e il Parlamento europeo debbano affrontare in modo differente la questione della transizione verde, che va portata avanti nella piena tutela di un mercato di valore come quello agricolo”.

“Le immagini che arrivano da Bruxelles dicono però anche una rischiosa strumentalizzazione della protesta, perché quello che vediamo significa andare a minare i processi democratici di presidio dell'Europa. Se passasse il messaggio che l'Europa fa danni alle nostre terre faremmo del male ai nostri territori, perché l'unico modo per tutelare gli interessi dei nostri agricoltori è trovare una strategia europea che tuteli questi interessi e diritti”, ha concluso.