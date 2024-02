Trattori: Cattaneo (Fi), 'governo dalla parte degli agricoltori'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Abbiamo destinato miliardi di euro all’agricoltura con questo Governo, nelle leggi di Bilancio e aumentando le risorse del Pnrr dai 5 agli 8 miliardi. Abbiamo reinserito le agevolazioni sul gasolio agricolo, che è il vero tema da cui è scaturita la protesta in Italia come in Germania e negli altri Paesi. Questo Governo porta avanti una visione che è totalmente dalla parte dell’imprenditore agricolo. Un esempio: la legge contraria in Italia all’utilizzo della carne sintetica –unica in Europa– è una legge coraggiosa che vuole tutelare i nostri agricoltori e tutta la filiera agroalimentare". Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a 'Coffee Break' su La7.

"Sostenibilità e transizione green -ha aggiunto- non vogliono dire eliminazione della figura dell’agricoltore o ricorrere solamente ai laboratori. Questo Governo vuole tutelare tutto il comparto con prese di posizione nette e ascoltare le esigenze dei lavoratori. Lo faremo anche sulla questione dell’Irpef e dell’Imu agricolo”.