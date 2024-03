Trattori: Meloni, 'non avevamo bisogno di vederli in strada per capirne difficoltà'

Trattori: Meloni, 'non avevamo bisogno di vederli in strada per capirne ...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Il Pnrr quando lo abbiamo rinegoziato serviva a dare un segnale di fiducia, particolarmente alle imprese, per esempio quelle agricole, sulle quali abbiamo investito ulteriori 3 miliardi e non avevamo bisogno di vedere i trattori in strada per sapere che il mondo della agricoltura, un pezzo fondamentale della nostra economia, obiettivamente viveva un tempo particolarmente difficile, stretto tra costi di produzione che aumentano, pezzi che diminuiscono e scelte che vengono fatte delle volte in modo poco pragmatico". Così la premier, Giorgia Meloni, a Trento per la cerimonia di firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento, rivendicano anche gli aiuti del governo "alla filiera agroalimentare".