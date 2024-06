In corso le ricerche dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone: la mamma di Patrizia rivela che erano lì per festeggiare un esame

I tre ragazzi attualmente dispersi nel fiume Natisone, dal pomeriggio di ieri, 31 maggio sono: Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23, e il suo fidanzato di 25 anni. La mamma di Patrizia ha rivelato, al Messaggero Veneto, che i tre ragazzi si trovavano lì per festeggiare un esame.

I tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone

Patrizia Cormos, 20 anni, la ragazza dispersa insieme ai suoi amici nelle acque del Natisone, vive con la famiglia a Basaldella di Campoformido ed è una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo, corso di Interior design.

I due stranieri sono Bianca Doros, 23 anni, e il fidanzato Doros, 25 anni, romeno ma residente in Austria. Bianca era arrivata da pochi giorni dalla Romania a Udine per trovare i genitori che vivono lì mentre, il ragazzo sarebbe rimasto in Italia per pochi giorni prima di tornare in Austria.

Il racconto della mamma di Patrizia

A raccontare la tragedia avvenuta nelle ultime ore è proprio la mamma di Patrizia Cormos, al Messaggero Veneto:

Patrizia nella giornata di ieri, 31 maggio, aveva appena superato un esame all’Accademia delle Belle Arti di Udine. La ragazza, insieme agli amici, avevano approfittato del pomeriggio libero per una passeggiata nella natura.

«Le avevo detto di non uscire perché era stanca. La sera prima aveva anche lavorato, ma poi mi ha detto: ‘Lasciami andare’ e così le ho risposto ‘va bene, amore, vai».

Le ricerche dei tre giovani

L’ultima immagine dei tre è straziante: abbracciati in mezzo alla piena improvvisa del Natisone, a Premariacco, la corrente li trascinerà via pochi istanti dopo.

Da quel momento in poi sono scattate le ricerche senza sosta, con la speranza di riportare i tre giovani a casa vivi, una speranza che si spegne sempre più, ora dopo ora. Questa mattina, però, i soccorritori hanno intercettato il segnale di uno dei cellulari dei ragazzi dispersi dal Natisone.