Tre scafisti arrestati per traffico di migranti nel Mediterraneo

Fermati tre tunisini accusati di aver facilitato l'ingresso illegale di 24 persone in Italia

Un’operazione contro il traffico di esseri umani

La procura di Agrigento ha avviato un’importante operazione contro il traffico di migranti, portando all’arresto di tre presunti scafisti tunisini. Questi individui sono accusati di aver facilitato l’ingresso illegale in Italia di 24 migranti, tra cui tre minori e una donna. L’operazione mette in luce non solo il drammatico fenomeno dell’immigrazione clandestina, ma anche il coraggio delle forze dell’ordine nel contrastare tali attività illecite.

Il modus operandi degli scafisti

I tre tunisini, identificati come un 44enne ritenuto il comandante, un 35enne membro dell’equipaggio e un 25enne, hanno utilizzato un peschereccio per trasportare i migranti. Una volta giunti in prossimità delle acque italiane, hanno effettuato un trasbordo su un barchino di ferro, che fino a quel momento era rimasto vuoto. Questo metodo di trasbordo è comune tra i trafficanti, che cercano di eludere i controlli delle autorità. Dopo il trasferimento, il peschereccio ha invertito la rotta, dirigendosi nuovamente verso le coste tunisine, un chiaro segno della loro intenzione di sfuggire alla cattura.

Il ruolo di Frontex e delle autorità italiane

L’agenzia europea Frontex ha giocato un ruolo cruciale nell’individuare il peschereccio in acque internazionali. Grazie all’assetto aereo dell’agenzia, è stato possibile documentare le operazioni di trasbordo e allertare le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Queste ultime hanno prontamente soccorso i migranti e bloccato il peschereccio, evitando così che i trafficanti potessero fuggire con il loro carico umano. L’intervento tempestivo delle autorità italiane ha messo in evidenza l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo.