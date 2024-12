Il tentativo di furto

Un episodio sorprendente ha avuto luogo a Napoli, dove tre donne coraggiose hanno impedito un furto inaspettato. I fatti si sono svolti all’interno di una chiesa, dove tre ragazzi, incappucciati e determinati, hanno cercato di rubare l’albero di Natale. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30, quando le tre signore, notando il movimento sospetto, hanno deciso di intervenire. Nonostante la loro età, la determinazione di queste donne ha fatto la differenza, dimostrando che il coraggio non ha età.

Il racconto delle protagoniste

Ai microfoni del programma “Pomeriggio Cinque”, le donne hanno raccontato la loro esperienza. Candida, l’85enne del gruppo, ha spiegato: “Ero seduta per guardare le bancarelle e ho visto questi ragazzi correre via con l’albero. Ho iniziato a gridare e ho provato a fermarli, ma il giubbotto del più piccolo era scivoloso e ho dovuto mollare la presa per paura di cadere”. La paura di un possibile ritorno dei ladri ha tormentato le donne per tutta la notte, rendendo l’evento ancora più inquietante.

Un gesto di comunità

Patrizia, un’altra delle signore coinvolte, ha aggiunto: “Siamo turbate da quanto accaduto. Volevamo fermarli, ma correvano troppo. Alla fine, siamo riuscite a salvare l’albero, anche se il vaso di ceramica che lo conteneva si è rotto”. Questo gesto di coraggio non solo ha protetto un simbolo del Natale, ma ha anche unito la comunità in un momento di difficoltà. Le tre donne hanno dimostrato che, anche in situazioni di pericolo, la solidarietà e il coraggio possono prevalere.