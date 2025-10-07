Roma, 7 ott (Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale di modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con 192 sì, 32 astenuti e nessun voto contrario.
Trentino: Camera approva modifiche allo Statuto speciale
