Home > Flash news > Trentino: Camera approva modifiche allo Statuto speciale

Trentino: Camera approva modifiche allo Statuto speciale

default featured image 3 1200x900

Roma, 7 ott (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale di modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con 192 sì, 32 astenuti e nessun voto contrario. ...

di Pubblicato il

Roma, 7 ott (Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale di modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con 192 sì, 32 astenuti e nessun voto contrario.