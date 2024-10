Un’anziana aveva nascosto circa 50mila euro in contanti e gioielli all’interno di un materasso, ma non aveva previsto che la sua colf potesse gettarlo via. Una disavventura con lieto fine, a Montebelluna.

Il materasso salvadanaio gettato in discarica

La disavventura si sarebbe verificata nel tardo pomeriggio di sabato 26 ottobre. La donna aveva riposto tutti i suoi risparmi all’interno di un vecchio materasso. Ignara del suo valore, la colf ha deciso di smaltirlo all’ecocentro, considerando le sue condizioni. Solo nel pomeriggio successivo l’anziana si è resa conto di quanto fosse accaduto, scoprendo che il suo insolito “salvadanaio” era finito in discarica. È iniziata così una corsa contro il tempo per tentare di evitare il peggio.

Il materasso salvadanaio in discarica: l’intervento delle forze dell’ordine

Allertati dalla figlia, i Carabinieri di Montebelluna hanno disposto la riapertura dell’ecocentro, dove poche ore prima, era stato gettato il materasso.

Grazie alla collaborazione del personale dell’ufficio Ecologia del Comune e dei volontari della Protezione Civile, sono riusciti a recuperare il prezioso materasso.

Nella tarda serata, tutto il denaro e i gioielli sono stati restituiti alla legittima proprietaria, tenuti al riparo per anni da possibili furti. La figlia, sollevata, ha espresso un sentito ringraziamento ai carabinieri e ai volontari per il loro intervento.