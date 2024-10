Il nubifragio che ha colpito il Sud Sardegna

La notte tra sabato e domenica, un violento nubifragio ha devastato il Sud Sardegna e l’Oristanese, causando danni ingenti a abitazioni, aziende e coltivazioni. Le autorità locali sono attualmente impegnate in un’operazione di valutazione dei danni, mentre la Protezione civile sta predisponendo una stima dettagliata. Il vice presidente della giunta, Giuseppe Meloni, ha dichiarato che la Regione è pronta a stanziare risorse significative, partendo da una base di cinque milioni di euro, per affrontare l’emergenza.

Interventi immediati e pianificazione futura

Meloni ha spiegato che le risorse potrebbero essere incluse nella variazione di bilancio di circa 550 milioni di euro, già approvata dalle commissioni competenti. L’esame in Aula è previsto per martedì 5 novembre. Tuttavia, l’impegno della Regione non si limita a questa variazione: si prevede di inserire ulteriori somme nella prossima Manovra finanziaria, da approvare entro il 31 dicembre, per evitare ritardi nella spesa pubblica. “Siamo pronti a stanziare”, ha ribadito Meloni, sottolineando l’importanza di rendere le risorse immediatamente disponibili per il 2024.

La situazione attuale e le difficoltà nella stima dei danni

Attualmente, la stima esatta dei danni è complessa. Le autorità stanno effettuando una ricognizione nei vari Comuni per valutare gli edifici danneggiati. Nel settore agricolo, gli agricoltori si trovano ad affrontare una situazione critica, con intere produzioni sommerse dall’acqua. La Regione sta lavorando per garantire un supporto tempestivo e adeguato a tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità naturale. La collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale sarà fondamentale per superare questa emergenza e ripristinare la normalità.