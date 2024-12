"Fortunatamente, in quel momento i banchi erano vuoti, altrimenti sarebbe potuta andare molto peggio" racconta una ex studentessa del liceo

Il 13 dicembre, nella sede succursale di via Tigor del liceo Petrarca a Trieste, un pezzo di soffitto è crollato durante le lezioni. L’episodio, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. Una studentessa, però, è rimasta ferita lievemente. Già nei mesi scorsi studenti e professori avevano fatto presenti piccoli cedimenti del soffitto, ma le segnalazioni erano state sottovalutate.

Il crollo del soffitto

A raccontare l’accaduto a Fanpage è Olivia Gambini, ex studentessa e direttrice del giornale scolastico.

Afferma Gambini: “Il giorno del crollo, gli studenti di quella classe si erano accorti che una crepa sul soffitto si era ampliata e l’avevano segnalato. Fortunatamente, in quel momento i banchi erano vuoti, altrimenti sarebbe potuta andare molto peggio. Lo spavento è stato grande e gli studenti sono stati evacuati perché avevano respirato la polvere sollevata dal crollo”.

Ovviamente, in attesa di accertamenti, la scuola rimarrà per ora chiusa.

Conclude Gambini: “Le verifiche stabiliranno se è inagibile solo l’aula dove si è verificato il cedimento o l’intero edificio. Fino a quando non saranno completate le analisi sulla sicurezza, la scuola resterà chiusa, e probabilmente sarà così per tutta la settimana nella sede succursale.”

Il precedente crollo

Il liceo Petrarca però non è nuovo a crolli. Nel 2021, nella sede principale del liceo, si era già verificato infatti un crollo del soffitto. Quella volta, fortunatamente, il crollo era avvenuto di notte e la scuola era stata dichiarata inagibile.