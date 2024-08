Secondo le prime indagini, l'uomo, sarebbe morto per cause naturali

La scoperta macabra al Terminal 1

Nella giornata di giovedì 29 agosto, il personale dell’aeroporto di Malpensa ha fatto una scoperta tragica: un clochard è stato trovato senza vita nella zona del Terminal 1. L’allarme è stato dato da alcuni membri dello staff aeroportuale, che hanno notato un forte odore provenire da una scala che collega l’area degli arrivi a un tunnel di servizio.

Le prime ipotesi sulla morte

Secondo le prime indagini, l’uomo, ancora non identificato, sarebbe morto per cause naturali almeno due settimane prima del ritrovamento del corpo. Il cadavere è stato trovato in un’area dell’aeroporto poco frequentata, dietro una porta solitamente chiusa e adibita a uscita di sicurezza. La polizia sta cercando di risalire all’identità del clochard, mentre la procura di Busto Arsizio potrebbe ordinare un’autopsia per determinare con precisione la data e la causa della morte.

Un luogo nascosto

Il corpo è stato rinvenuto in una zona dell’aeroporto non accessibile ai viaggiatori, il che spiega il motivo per cui il cadavere non è stato scoperto prima. Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione dello staff, hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione, intorno alle 13 del 29 agosto.

Indagini in corso

Al momento, le autorità stanno cercando di raccogliere informazioni parlando con i dipendenti dell’aeroporto per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo e risalire alla sua identità. Nonostante non vi siano dubbi che la morte sia avvenuta per cause naturali, l’autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.