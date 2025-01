La Polizia di Stato ha smascherato un sistema illegale che coinvolgeva decine di badanti di origine georgiana. Sono stati 19 fino a ora gli arresti e 17 le denunce.

Truffa delle badanti con documenti falsi, operazioni in tutta Italia: 19 arresti e 17 denunce

Sono state fino a ora cinquantadue le perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria in tutta Italia nei confronti di badanti georgiane. 19 sono finite in arresto, 17 invece sono state le denunce. E’ quanto emerso dall’indagine della Squadra Mobile della Questura di Udine, sul soggiorno illegale in Italia di decine di badanti trovate con documenti falsi. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, è stata inviata negli scorsi mesi dopo diverse segnalazioni ricevute dagli Uffici Territoriali e dalle Agenzie delle Entrate.

Truffa delle badanti con documenti falsi: le indagini

Le indagini sono partite dopo le segnalazioni dagli Uffici Territoriali e dalle Agenzie delle Entrate, che avevano notato un numeroso accesso di donne apparentemente di nazionalità georgiana che però si presentavano come cittadine comunitarie. Ciò consentiva loro di ottenere il codice fiscale comunitario e poter così accedere al mondo del lavoro e godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari, aggirando le norme che regolano l’ingresso e la permanenza nel territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.