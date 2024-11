Una donna spende 2.200 euro per un rito d'amore che non ha portato risultati.

La disperazione di una donna e la promessa di un rito infallibile

La storia di una 49enne di Riccione, che ha speso ben 2.200 euro per un rito d’amore, ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla vulnerabilità delle persone in cerca di amore. Dopo la rottura di un lungo fidanzamento, la donna si è rivolta a una cartomante di Rimini, specializzata in legamenti per cuori infranti, nella speranza di riavvicinarsi al suo ex. La cartomante, una 60enne, aveva promesso un risultato “infallibile”, promettendo che entro un anno la coppia si sarebbe riconciliata e fidanzata nuovamente.

Il rito d’amore e la delusione finale

Nonostante la somma considerevole versata in due rate, il tanto atteso riavvicinamento non si è mai materializzato. La donna, già provata dalla fine della relazione, ha visto la sua situazione peggiorare ulteriormente, perdendo anche il lavoro a causa del mal d’amore. La frustrazione e la solitudine l’hanno spinta a denunciare la cartomante, ritenuta responsabile di un raggiro. Nella denuncia, la 49enne ha allegato le chat intercorse con la cartomante, evidenziando la sua convinzione di essere stata truffata.

Il contesto delle truffe legate ai rituali d’amore

Questa vicenda non è un caso isolato. Le truffe legate ai rituali d’amore sono un fenomeno crescente, con molte persone vulnerabili che si rivolgono a cartomanti e praticanti di magia per risolvere problemi sentimentali. La promessa di un amore eterno e la paura della solitudine possono spingere le persone a credere in soluzioni miracolose, spesso a scapito della loro stabilità economica e psicologica. Le autorità avvertono che è fondamentale essere cauti e informati, poiché molte di queste pratiche possono nascondere intenti fraudolenti.