Turchia: media, '12 persone morte in esplosione in una fabbrica'

Ankara, 24 dic. (Adnkronos) – Dodici persone sono morte e tre ferite nell'esplosione di una fabbrica per la produzione di esplosivi nella città di Balikesir, nella Turchia occidentale. Lo rende noto la Cnn turca, citando il governatore Ismail Ustaoglu, che aggiunge che "la possibilità di un attacco terroristico non viene presa in considerazione".