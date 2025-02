Ucraina: Alfieri, 'vicinanza a Picierno, accuse Pedullà offensive per tutti noi'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "La mia vicinanza all’amica Pina Picierno che oggi è stata attaccata pesantemente dall’Europarlamentare Gaetano Pedullà per le sue posizioni a sostegno dell’Ucraina. Definire Pina 'un’infiltrata fascista nella sinistra' è offensivo per tutti noi. Ci sono delle 'linee rosse' che non vanno oltrepassate anche nello scontro politico più duro!". Così in un post su Fb il senatore Alessandro Alfieri capogruppo Pd in commissione Esteri.