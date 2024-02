Ucraina: Calenda, 'a Kiev si fa o disfa Europa, Putin va fermato'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Sugli Stati Uniti d'Europa noi ci saremo. E' una battaglia politica da fare ogni giorno. Quello che abbiamo ereditato, dobbiamo meritarlo e questo costa un po' di sforzo in più". Così Carlo Calenda, in collegamento da Kiev, intervenendo alla convention 'Stati Uniti d'Europa'.

Sottolinea Calenda: "Se Putin non viene fermato in Ucraina, Putin arriverà in Estonia. Oggi l'Europa si fa o si disfa sull'Ucraina. Le interferenze russe nelle nostre democrazie sono manifeste. L'Europa sarà disfatta se non saremo in grado di mettere Putin all'angolo nelle nostre società. Ci vuole la pace ma non la resa degli ucraini togliendogli le armi per combattere".