Ucraina: Calenda al Pd, 'Schlein alla festa del Fatto, nessun campo largo con chi difende Putin'

Roma, 11 set (Adnkronos) – "Agli amici del Pd dico che non ci potrà essere nessun campo largo con chi difende le ragioni di Putin blandendo, come farà la vostra segretaria andando alla festa del Fatto, chi nega che quei droni fossero russi". Lo ha detto Carlo Calenda, in aula al Senato, dopo l'informativa del governo sulle situazioni in Ucraina e in Medio oriente.