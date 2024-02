Ucraina: Calenda, 'Kiev combatte per noi tenendo Putin lontano dalla Nato'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Sulla questione russa si gioca l’esistenza dell’Europa. A chi dice che dovremmo cedere a Putin pur di preservare la pace ho ricordato che con questo ragionamento, che tutto l’Occidente ha colpevolmente fatto dopo l’annessione della Crimea, abbiamo preparato l’invasione dell’Ucraina". Così Carlo Calenda, che sarà in Ucraina nei prossimi giorni, nella sua newsletter.

"Gli ucraini combattono per noi. Stanno tenendo Putin lontano dalla Nato. Ma in Ucraina la situazione sul campo è difficilissima. L’economia russa si è completamente riconvertita in economia di guerra, mentre l’Europa non ha più munizioni da mandare agli ucraini e il pacchetto di aiuti americano è bloccato dagli accoliti di Trump. Dobbiamo comprendere che l’unico modo per scongiurare una guerra con la Russia è costruire finalmente una difesa comune europea. Per farlo abbiamo bisogno di un Commissario alla Difesa e dobbiamo essere pronti a fare debito comune per rafforzare le nostre capacità belliche".

"Pacati ma risoluti continueremo a sostenere la necessità di ricostruire su basi nuove la nostra Repubblica e l’Unione Europea. Non è un compito facile. Praticamente tutti i partiti vendono illusioni per accattivarsi il consenso. Noi non lo faremo. C’è un dovere etico nel racconto della verità, per quanto spiacevole possa essere".