Ucraina: Calenda, 'Salvini e Vannacci traditori della patria'

Roma, 11 set (Adnkronos) – "Mentre i nostri aerei erano in volo per difendere la Polonia, il Vice Presidente del Consiglio Salvini dichiarava di stare dalla parte di Putin. Voi che vi riempite la bocca con le parole onore, forze armate e patria, come lo chiamereste uno così? Io lo chiamo “traditore della patria” perché questo è ciò che Salvini e Vannacci sono".

Lo scrive sui social Carlo Calenda.

"E dall’altro lato del campo come fa la Schlein a sorvolare sul voto contrario del M5S all’adesione della Ue all’Ucraina. Il prezzo della sopravvivenza del bipolarismo è l’ignavia e la codardia. E la Storia prenderà buona nota di tutto ciò", aggiunge Calenda.