Ucraina: Cremlino, 'ancora nessuna data per nuovo colloquio tra Putin e Trump'

Mosca, 11 set. (Adnkronos) – Non ci sono ancora accordi su un nuovo colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma potrebbe essere organizzato rapidamente, se necessario. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del leader russo, Dmitri Peskov.
"Non ci sono ancora accordi specifici sulla data del contatto telefonico – ha detto il rappresentante del Cremlino – Ma, se necessario, un colloquio del genere può essere concordato molto, molto rapidamente; tutti i canali a tal fine sono disponibili".