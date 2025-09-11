Ucraina: Cremlino, 'ancora nessuna data per nuovo colloquio tra Putin e Trump'

Ucraina: Cremlino, 'ancora nessuna data per nuovo colloquio tra Putin e ...

Mosca, 11 set. (Adnkronos) – Non ci sono ancora accordi su un nuovo colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma potrebbe essere organizzato rapidamente, se necessario. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del leader russo, Dmitri Peskov.

"Non ci sono ancora accordi specifici sulla data del contatto telefonico – ha detto il rappresentante del Cremlino – Ma, se necessario, un colloquio del genere può essere concordato molto, molto rapidamente; tutti i canali a tal fine sono disponibili".