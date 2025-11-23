Ucraina: da Gentiloni a Fi in piazza per Kiev, Calenda 'molto deluso da Meloni'**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Esponenti Pd, riformisti e non solo, con la partecipazione dell'ex-premier Paolo Gentiloni. E poi Azione, Iv, Più Europa ed anche rappresentanti di Forza Italia con l'adesione di Noi Moderati. E' stata una manifestazione bipartisan quella oggi a Roma...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Esponenti Pd, riformisti e non solo, con la partecipazione dell'ex-premier Paolo Gentiloni. E poi Azione, Iv, Più Europa ed anche rappresentanti di Forza Italia con l'adesione di Noi Moderati. E' stata una manifestazione bipartisan quella oggi a Roma, all'Esquilino, per l'Ucraina nel giorno dell'Holomodor, il genocidio ucraino da parte russa.

Folta la delegazione Pd con Pina Picierno, Filippo Sensi, Lia Quartapelle, Walter Verini, Michela De Biase, Matteo Orfini, Pier Ferdinando Casini.

Critiche al piano Trump, definito "inaccettabile" dalla piazza romana, e preoccupazione sulla posizione del governo. Duro Carlo Calenda che si dice 'molto deluso' dalla premier Giorgia Meloni: "Come cinque anni fa la Meloni era putiniana, può tornare a esserlo nel volgere di poco. Deve scegliere se stare con Putin e Orban o essere la presidente del Consiglio di un paese fondatore dell'Europa. La Meloni mi ha molto deluso. È stata putiniana prima di andare al governo, poi con Biden è diventata sostenitrice dell'Ucraina, adesso che Trump ha cambiato idea ha di nuovo cambiato idea".

Mentre sul piano Trump, mette in guardia Magi: "Recepisce sostanzialmente tutti i punti voluti e desiderati dalla Russia e al contempo disarma l'aggredito: è ovvio che su questa base sia irricevibile". Mentre Paolo Emilio Russo di Fi conferma il sostegno azzurro a Kiev: "Con l'Ucraina, sempre dalla parte delle vittime che si ribellano ad un aggressore, di chi difende la sua libertà contro violenza e oppressione. Ho rappresentato con orgoglio Forza Italia, in una delegazione guidata da Alessandro Battilocchio, al corteo di solidarietà per l'Ucraina e alla commemorazione delle vittime dell'Holodomor, una tragedia che non deve essere dimenticata".