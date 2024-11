Ucraina: Formosa, 'sostegno G7 incrollabile, Kiev mantenga posizione di forza in negoziati'

Kiev, 30 nov. (Adnkronos) – "Il nostro obiettivo finale rimane quello di raggiungere una pace globale, giusta e duratura, in grado di ripristinare il pieno rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale, palesemente violati dalla Russia. A tal fine, continueremo a impegnarci anche con partner e attori globali, vorrei menzionare Cina, India e Brasile, per ottenere il più ampio supporto internazionale possibile per i principi e gli obiettivi chiave della Formula di pace dell'Ucraina, in linea con il diritto internazionale. Dopo oltre 1000 giorni di guerra, il sostegno del G7 all'Ucraina rimarrà incrollabile, poiché è necessario che Kiev sia in una posizione forte e solida per qualsiasi colloquio o negoziazione di pace. Tuttavia, non stiamo vedendo alcun segno di apertura a una soluzione pacifica da parte della Russia, lo Stato aggressore". Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia ucraina Ukrinform, l'ambasciatore italiano in Ucraina, Carlo Formosa.

Commentando le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che al Summit della Comunità politica europea a Budapest ha sottolineato la necessità di attenersi al concetto di "pace attraverso la forza", Formosa ha commentato che il pensiero del capo dello Stato ucraino "rifletta nel complesso un concetto che i paesi del G7 hanno difeso sin dall'inizio dell'aggressione, ovvero che il nostro sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario è finalizzato a raggiungere le condizioni per una pace giusta e duratura, basata sulla Carta delle Nazioni Unite e rispettosa dell'Ucraina stessa. L'obiettivo finale è quello di mettere l'Ucraina nelle condizioni di poter decidere come dare forma a qualsiasi futuro processo negoziale".

L'ambasciatore ha poi parlato dei danni causati dagli attacchi russi alle infrastrutture energetiche russe: "La presidenza italiana del G7 attribuisce la massima priorità al recupero e alla ricostruzione dell'Ucraina, con un'attenzione specifica al suo settore energetico. La protezione, la riparazione e la ricostruzione tempestive della sua rete energetica hanno una rilevanza diretta per il sostentamento del popolo ucraino, nonché per la resilienza del suo sistema produttivo. Con l'avvicinarsi dell'inverno, l'Italia è pronta a supportare l'Ucraina attraverso misure concrete. Lo scorso settembre a New York, il vice primo ministro Antonio Tajani ha co-presieduto, insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken, la riunione ministeriale del G7+, per aumentare la consapevolezza e accelerare il supporto internazionale".

A livello bilaterale, l'Italia ha costantemente supportato le esigenze immediate dell'Ucraina e siamo pronti a fornire ulteriore aiuto nel prossimo futuro, anche attraverso partnership b2g e b2b. Guardando al futuro, siamo orgogliosi di continuare a supportare anche l'anno prossimo come ospiti dell'Ukraine Recovery Conference, che si terrà il 10 e 11 luglio a Roma. Nel complesso, siamo pienamente impegnati a rafforzare la sicurezza energetica dell'Ucraina, con una visione volta a contribuire alla creazione di un sistema energetico più decentralizzato, diversificato, resiliente e sostenibile, completamente integrato con l'Europa".

Formosa si sofferma sulle misure adottate dall'Italia a sostegno dell'Ucraina: "Credo che i fatti parlino più delle parole. A settembre 2024, l'Italia ha accolto oltre 173 mila ucraini, diventando il quarto Paese europeo per arrivi, dimostrando grande solidarietà, supportandoli e aiutandoli a inserirsi nella società, con pieno accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ad altri servizi di base su un piano di parità con i cittadini italiani. Una delle dimensioni della prossima Ukraine Recovery Conference 2025, presieduta dall'Italia, sarà il capitale umano e la resilienza della società civile. Stiamo supportando Kiev con un aiuto bilaterale complessivo che supera i 4 miliardi di euro e il nostro contributo ai pacchetti di aiuti finanziari che raggiungono le doppie cifre. La stragrande maggioranza delle forze parlamentari ha finora approvato tutte le misure di sostegno all'Ucraina, incluso il permesso di un flusso costante di aiuti alla difesa. Potrei fare altri esempi, ma il quadro della posizione dell'Italia è chiaro".

Quanto all'appello del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Vladimir Putin, presumibilmente coordinato da vicino con i paesi del G7, accolto con critiche in Ucraina, con alcuni che lo hanno visto come un indebolimento dell'isolamento del leader del Cremlino, Formosa risponde che "ogni Paese e ogni leader è libero di fare le proprie scelte, ma riteniamo che qualsiasi passo senza un coordinamento preventivo sia destinato a essere inefficace. La priorità per l'Italia è continuare ad agire unita per garantire che ci sia un'ampia conferenza di pace con tutte le parti e gli attori rilevanti al tavolo per trovare soluzioni condivise, sostenibili, giuste e durature".

"L’Ucraina è ora un paese candidato all’adesione all’Ue, con i negoziati per la sua adesione aperti e in corso dallo scorso giugno – aggiunge l'ambasciatore – Si tratta di una pietra miliare storica per l’Ucraina. Il gruppo che ho avuto l'onore di guidare ha lavorato collettivamente con tutte le autorità e le agenzie ucraine, nonché con i partner e gli istituti finanziari coinvolti nell'implementazione dell'agenda di riforma per raggiungere questo obiettivo. Ora dobbiamo mantenere la rotta, anche superando la resistenza al cambiamento e concentrandoci sul rafforzamento dello stato di diritto, sull'eradicazione della corruzione e sul rafforzamento della trasparenza e dell'efficacia dell'amministrazione ucraina. Il G7 Ambassadors Support Group continuerà a svolgere la sua parte importante in questo processo concentrandosi su riforme critiche per il percorso europeo dell'Ucraina, sulla resilienza e sulla ricostruzione, per contribuire alle sue aspirazioni per un futuro prospero".

"L'Italia- prosegue – continuerà il suo impegno in questo campo anche nel corso del prossimo anno, nel quadro della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina a Roma, che avrà un focus specifico, tra l'altro, sul sostegno agli sforzi del Paese nell'allineamento con l'acquis dell'U3. Ospitando l'Ukraine Recovery Conference nel 2025, l'Italia intende promuovere un approccio inclusivo e orientato ai risultati. In continuità con l'edizione di Berlino, l'agenda si concentrerà su quattro dimensioni chiave: il coinvolgimento del settore privato, la dimensione locale, il processo di riforma per l'adesione all'Ue e lo sviluppo del capitale umano. Eventi preparatori saranno dedicati a ciascuna di queste aree e l'evento sul capitale umano avrà luogo a Kiev. L'Italia mira a identificare risultati concreti per ogni area, in stretta collaborazione con l'Ucraina, che co-presiederà l'evento, e con il supporto di altri donatori internazionali. Ci sarà un'attenzione particolare su temi trasversali e settori strategici per la ricostruzione, come energia, infrastrutture, industria della difesa e agro-business".

"Inoltre – conclude Formosa – la Conferenza ospiterà una sessione del Comitato direttivo della Donor Platform, per promuovere una maggiore integrazione tra la Piattaforma e il Business Advisory Council, rafforzando così il ruolo del settore privato nella ricostruzione dell'Ucraina. A questo proposito, dopo la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'aprile 2023 e il Business Forum del 20 novembre, ci aspettiamo anche che l'URC porti alla firma concreta di contratti di valore tra aziende dei nostri Paesi, rafforzando così il ruolo che il sistema produttivo italiano può svolgere per sostenere il futuro prospero dell'Ucraina".