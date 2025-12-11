Ucraina: Fratoianni, 'no a lasciar fare a Trump ma Conte ha ragione su errori Ue'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Giuseppe Conte dice bene quando dice che l'Europa ha investito lungamente ed esclusivamente sulla vittoria militare in Ucraina ed era una sciocchezza, un mezzo suicidio anche di natura politica. Ma Conte dice male quando dice ‘lasciamo fare a Trump’ che come sempre mette in campo la pace degli affari con il suo amico Putin.

E dice male perché in questo caso rinuncia all'ambizione necessaria a spingere l'Europa in un'altra direzione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 nel corso di Tagadà.

"E nel momento in cui l'Europa è sotto attacco esplicito, basti pensare al documento dell’Amministrazione Trump con l’obiettivo di far saltare la Ue puntando su alcuni governi tra cui quello italiano, la linea di Ursula von der Leyen è assolutamente perdente. Non a caso i potenti nemici dell’Europa da Ovest e da Est investono politicamente sui nazionalisti e gli ultra nazionalisti europei, è l’obiettivo comune di Trump e Putin nel far saltare l'Europa . Ma se l'Europa – conclude Fratoianni – come risposta spende centinaia di miliardi in armi invece che con il rafforzamento del welfare, o delle politiche sul lavoro , o degli standard ambientali è evidente che non ne usciamo".