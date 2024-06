Ucraina: Lavrov, 'intenzione Usa di infliggere sconfitta strategica a Russia fallirà'

Mosca, 26 giu. (Adnkronos) – L'intenzione dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di infliggere una "sconfitta strategica" alla Russia è destinata al fallimento. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, parlando al decimo forum di Primakov Readings. "In generale – ha spiegato Lavrov – tutte queste aspirazioni e tendenze che vediamo nelle politiche pratiche dell'amministrazione Biden non sono una novità, siano esse le idee consapevolmente destinate al fallimento di infliggere una sconfitta strategica alla Russia o un desiderio molto ingenuo di contenere sia Mosca che Pechino allo stesso tempo, oltre all'Iran".

"Si ha l'impressione che le élite dominanti degli Stati Uniti non abbiano imparato alcuna lezione dai loro recenti numerosi fallimenti militari e di politica estera", ha aggiunto il ministro degli Esteri, secondo cui, "non c'è dubbio che questo percorso volto a mantenere l'egemonia a tutti i costi è destinato al fallimento. Anche se gli Stati Uniti rimarranno uno dei centri globali nel prossimo futuro, ciò non significa che il quadro dell'ordine mondiale sarà incentrato sugli Stati Uniti".