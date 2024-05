Ucraina: Macron, 'valuteremo tutti scenari pace e sostegno a Kiev'

Berlino, 27 mag. (Adnkronos) - Francia e Germania esamineranno tutti gli scenari di pace per l’Ucraina e il sostegno a Kiev in una prossima riunione del Consiglio di difesa e sicurezza franco-tedesco. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron dopo i colloqui con il suo omologo tedesco...

Berlino, 27 mag. (Adnkronos) – Francia e Germania esamineranno tutti gli scenari di pace per l’Ucraina e il sostegno a Kiev in una prossima riunione del Consiglio di difesa e sicurezza franco-tedesco. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron dopo i colloqui con il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, a Berlino.

"Nella prossima riunione congiunta del Consiglio di difesa e sicurezza discuteremo dell'ulteriore assistenza all'Ucraina per la sua resistenza, il suo armamento, per il sostegno, la formazione, nonché nella per preparazione per qualsiasi scenario per la costruzione di una pace duratura, in altre parole, una pace basata sul rispetto del diritto internazionale", ha affermato Macron.

"Oggi essere dalla parte della pace significa dare potere alla legge. La pace non è capitolazione. La pace non è un rifiuto di principio. La pace è la capacità di un Paese di difendere i propri confini e la propria sovranità, nonché la capacità internazionale di costruire un sistema duraturo. Questo è il campo che abbiamo scelto. Questo è il campo del diritto a prospettive a lungo termine", ha aggiunto il presidente francese.