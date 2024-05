Ucraina: Mattarella, 'aggressione Russia più grave perchè membro Consiglio sicurezza Onu'

New York, 7 mag. (Adnkronos) - "L'aggressione mossa dalla Federazione Russa all'Ucraina contraddice le ragioni fondanti dell'Onu ed è ancora più grave in quanto proveniente da uno dei Paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità interna...

New York, 7 mag. (Adnkronos) – "L'aggressione mossa dalla Federazione Russa all'Ucraina contraddice le ragioni fondanti dell'Onu ed è ancora più grave in quanto proveniente da uno dei Paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità internazionale, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Assemblea genrale delle Nazioni unite.

"La difesa dell'indipendenza dell'Ucraina, Paese fondatore delle Nazioni unite, ha visto impegnata l'Italia insieme a tanti partner internazionali, per l'affermazione del diritto internazionale e del principio -ha ricordato il Capo dello Stato- per il quale va offerta solidarietà ale Nazioni aggredite da atti di prepotenza, che intendono sostituire il diritto con la forza militare. É quanto viene richiesto dall'articolo 51 della Carta dell'Onu, che dispone il diritto all'autodifesa".

"Uno Stato, per quanto potente, per quanto dotato di un minaccioso arsenale nucleare, non può pensare di violare, senza sanzioni, principi come quelli della sovranità e dell'integrità territoriale e dell'indipendenza di un altro Paese. La Russia si è assunta la grande responsabilità di aver ricondotto la guerra nel cuore del Continente europeo. L'invasione russa dell'Ucraina, peraltro, non è un mero conflitto regionale, non fosse altro perchè ad essere protagonista è una potenza che ambisce ad esercitare influenza e ruolo globali che derivano dall'ineludibile responsabilità di essere membro permanente del Consiglio di sicurezza e che nessuno intende ignorare. Ciascun suo gesto è moltiplicatore di effetti. L’Italia, con altri partner internazionali, è convintamente impegnata nella ricerca di una soluzione pacifica e duratura al conflitto. Non qualsiasi soluzione o, tantomeno, una soluzione che premi l’aggressore e mortifichi l’aggredito. Creando un precedente di grande pericolo per tutti. Non si tratta -ha concluso Mattarella- di dar vita a una composizione purchessia. La pace, per essere giusta, va fondata sui principi alti e irrinunciabili del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni unite".