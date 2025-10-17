Ucraina: media, 'Russia abbatte proprio caccia Su-30SM in Crimea'

Kiev, 17 ott. (Adnkronos) - La Russia ha abbattuto nella notte un proprio caccia Su-30SM in Crimea, mentre la sua difesa aerea cercava di intercettare droni ucraini diretti verso la penisola. Lo ha reso noto Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina ucraina, aggiungendo che le registrazioni radio ha...

Kiev, 17 ott. (Adnkronos) – La Russia ha abbattuto nella notte un proprio caccia Su-30SM in Crimea, mentre la sua difesa aerea cercava di intercettare droni ucraini diretti verso la penisola. Lo ha reso noto Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina ucraina, aggiungendo che le registrazioni radio hanno rivelato che il pilota che pilotava il jet da combattimento nella parte nord-occidentale della Crimea è morto dopo che due motori hanno preso fuoco.

"È probabile che il nemico abbia abbattuto il suo stesso caccia mentre respingeva un attacco di droni ucraini", ha dichiarato Pletenchuk al Kyiv Independent.

L'attacco dei droni ucraini sembra aver colpito una struttura nei pressi della base aerea di Gvardeyskoye, in Crimea, dove avrebbe causato un incendio a un deposito di petrolio, riporta il canale Telegram Crimean Wind. L'amministrazione russa a Sebastopoli ha mantenuto il silenzio sulle possibili conseguenze dell'attacco ucraino.