Ucraina: Medvedev, 'mondo arrivato a punto di non ritorno'

Mosca, 27 giu. (Adnkronos) – "Oggi il mondo non è solo cambiato radicalmente rispetto a prima. Purtroppo è arrivato sostanzialmente al punto di non ritorno, e con esso anche il sistema giuridico". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev durante la sessione plenaria del Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo.

"Il nostro obiettivo comune è fare di tutto per trovare una base per risolvere le contraddizioni che sono ormai al limite", ha spiegato Medvedev, aggiungendo che "la proposta di pace russa per l'Ucraina è urgente e i successivi negoziati si svolgeranno in condizioni peggiori per Kiev".