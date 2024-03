**Ucraina: Meloni, 'netta condanna per attacco a Odessa'**

Roma, 6 mar (Adnkronos) - "Esprimo la mia più netta condanna per l'attacco perpetrato oggi a Odessa durante l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Kyriakos Mitsotakis. Questo ennesimo atto di intimidazione russo non sortirà alcun effetto e non indebolirà la resistenz...