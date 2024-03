Ucraina: Meloni, 'Pd ambiguo, non venga a dare lezione a noi'

Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Mi pare che il problema per il Pd è più ampio. Il Pd è ambiguo, prima si astiene sull'Ucraina e poi spiega a noi cosa dobbiamo fare. Almeno non venga a spiegarci cosa dobbiamo fare". Lo ha detto Giorgia Meloni in aula alla Camera....