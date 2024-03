Ucraina: Meloni, Salvini? 'Contano decisioni e voti'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina. In entrambi i casi contano le decisioni e i voti. Il governo italiano ha una posizione chiara e in Ue" tra le altre cose "siamo riusciti a garantire la revisione del b...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina. In entrambi i casi contano le decisioni e i voti. Il governo italiano ha una posizione chiara e in Ue" tra le altre cose "siamo riusciti a garantire la revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'Ucraina per i prossimi 4 anni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in replica nell'Aula di Montecitorio.

"Quando io parlo con le persone con cui ho buoni rapporti porto a casa dei risultati", ha poi rivendicato la presidente del Consiglio. Accanto a lei, durante la replica, il posto occupato dal vicepremier leghista -stamattina presente in Aula- è rimasto vuoto.