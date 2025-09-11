Ucraina: Mosca, 'abbattuti nella notte 17 droni di Kiev'

Mosca, 11 set. (Adnkronos) - Diciassette droni ucraini sono stati abbattuti nella notte in diverse regioni della Russia, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. "Nella scorsa notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto diciassette droni ucraini ad ala fissa: sei nella regione ...

Mosca, 11 set. (Adnkronos) – Diciassette droni ucraini sono stati abbattuti nella notte in diverse regioni della Russia, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. "Nella scorsa notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto diciassette droni ucraini ad ala fissa: sei nella regione di Voronezh, cinque nella regione di Belgorod, due nella regione di Bryansk, due nella regione di Kursk, uno nella regione di Lipetsk e uno nella regione di Tambov", si legge in comunicato ministeriale.