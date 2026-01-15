Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina. La risoluzione è stata approvata per alzata di mano.
**Ucraina: ok Senato a risoluzione maggioranza**
