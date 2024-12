Ucraina: Scholz a sorpresa a Kiev, '650 milioni di euro di nuovi aiuti militari'

Kiev, 2 dic. (Adnkronos/Afp) - 650 milioni di euro di nuovi aiuti militari a Kiev. Questo l'annuncio del cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivato in Ucraina per una visita a sorpresa per ribadire il sostegno di Berlino a Kiev nella sua lotta contro la Russia. "Stasera sono andato a Kiev: ...

Kiev, 2 dic. (Adnkronos/Afp) – 650 milioni di euro di nuovi aiuti militari a Kiev. Questo l'annuncio del cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivato in Ucraina per una visita a sorpresa per ribadire il sostegno di Berlino a Kiev nella sua lotta contro la Russia. "Stasera sono andato a Kiev: in treno, attraversando un Paese che si difende dalla guerra di aggressione russa da oltre 1.000 giorni", ha scritto Scholz in un post su X.