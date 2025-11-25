Ucraina: sindaco, '7 i morti e 20 i feriti per l'attacco russo a Kiev'

Kiev, 25 nov. (Adnkronos) - Sono almeno sette le persone rimaste uccise e 20 quelle ferite nell'attacco notturno dell'esercito russo a Kiev. Lo ha riferito il sindaco di della capitale ucraina Vitali Klitschko, aggiungendo che il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Il minis...

Kiev, 25 nov. (Adnkronos) – Sono almeno sette le persone rimaste uccise e 20 quelle ferite nell'attacco notturno dell'esercito russo a Kiev. Lo ha riferito il sindaco di della capitale ucraina Vitali Klitschko, aggiungendo che il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Il ministero dell'Energia ucraino ha descritto l'attacco notturno della Russia come "un massiccio attacco combinato" alle infrastrutture energetiche, colpendo gli impianti energetici di Kiev e delle oblast' di Kiev, Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk e Kharkiv.