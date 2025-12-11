Ucraina: torture russe contro civili e prigionieri, domani convegno al Senato

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – 'Le torture sistematiche contro i civili e i prigionieri ucraini come arma più diffusa dell’aggressione russa'. Si intitola così il convegno domani al Senato, sala Caduti di Nassirya, alle 10 a cui intervengono il senatore Filippo Sensi, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato della Repubblica; Alisa Kovalenko, regista ucraina, membro della European Film Academy e della Ukraine Film Academy; Iryna Dovhan, direttrice di Sema Ukraine, organizzazione impegnata nel sostegno delle donne donne.

Ci saranno anche le testimonianza di ucraine vittime di violenza nelle zone di conflitto e nelle prigioni russe. E poi Oleksiy Sivak, presidente associazione Alumini, rete di civili ucraini che hanno subito torture; Maryna Mukhina, giornalista e attivista per i diritti umani ucraina, International Partnership for Human Rights; Olesya Tataryn, presidente dell’Associazione Culturale “Italia-Ucraina Maidan” e rappresentante di Sema Ukraine in Italia; Eleonora Mongelli, vicepresidente Federazione Italiana Diritti Umani. Durante l’evento verrà trasmesso un estratto di “Traces”: film a cura Alisa Kovalenko, che racconta le storie delle dolorose esperienze di sei donne straordinarie sopravvissute a violenze sessuali.