Washington, 5 giu. (Adnkronos/Afp) - Gli Stati Uniti hanno chiesto la "fine" della cooperazione tra Corea del Nord e Russia, dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso "sostegno incondizionato" a Mosca nella sua guerra in Ucraina."Il dispiegamento militare della ...

Washington, 5 giu. (Adnkronos/Afp) – Gli Stati Uniti hanno chiesto la "fine" della cooperazione tra Corea del Nord e Russia, dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso "sostegno incondizionato" a Mosca nella sua guerra in Ucraina.

"Il dispiegamento militare della Corea del Nord in Russia, così come qualsiasi supporto che la Russia fornisca in cambio alla Corea del Nord, deve cessare", ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Dipartimento di Stato americano Tommy Pigott.