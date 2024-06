Ucraina: Zakharova, 'Biden vuole far sanguinare l'Europa per restare al potere'

Ucraina: Zakharova, 'Biden vuole far sanguinare l'Europa per restar...

Mosca, 13 giu. (Adnkronos) – L'amministrazione del presidente americano Joe Biden ha bisogno di "far sanguinare ancora più forte l'Europa" per rimanere al potere. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "I paesi dell'Unione Europea si rendono conto che Washington li sta coinvolgendo in uno scontro diretto con la Russia sotto la bandiera della Nato?", ha scritto.

"L'Occidente sta nutrendo istericamente la sua popolazione con affermazioni sulla presunta imminente aggressione della Russia contro i Paesi occidentali – ha aggiunto la Zakharova – e questo significa solo una cosa: l'amministrazione Biden deve far sanguinare l'Europa ancora più forte per evitare il collasso del proprio governo e dell'economia statunitense".