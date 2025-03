Ucraina: Zelensky, 'pronto a lavorare sotto leadership Trump per pace duratura'**

Kiev, 4 mar. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a “lavorare sotto la guida” di Donald Trump per “raggiungere una pace duratura” in Ucraina. “Io e il mio team siamo pronti a lavorare sotto la guida del presidente Tru...

Kiev, 4 mar. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a “lavorare sotto la guida” di Donald Trump per “raggiungere una pace duratura” in Ucraina. “Io e il mio team siamo pronti a lavorare sotto la guida del presidente Trump per raggiungere una pace duratura”, ha dichiarato Zelensky su X, assicurando di voler ‘risolvere le cose’ con il suo omologo americano dopo l'acceso confronto di venerdì alla Casa bianca. Zelensky ha anche proposto “una tregua in cielo” e “in mare” come condizione preliminare per i colloqui di pace.