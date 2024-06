Ue: Bonaccini, 'stop veto, se democrazia non decide rischio è che arrivi uno che lo fa per tutti'

Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Va tolto subito il diritto di veto ai singoli Stati membri. In Europa basta un Orban da solo per impedire che gli altri 26 decidano. Visto che già a votare vanno in pochi, se percepiscono che la democrazia in Europa non decide ci si chiede, ma a cosa serve? Al...

Roma, 1 giu (Adnkronos) – "Va tolto subito il diritto di veto ai singoli Stati membri. In Europa basta un Orban da solo per impedire che gli altri 26 decidano. Visto che già a votare vanno in pochi, se percepiscono che la democrazia in Europa non decide ci si chiede, ma a cosa serve? Allora vada su uno purchè decide. E' già successo, stiamo attenti". Lo ha detto Stefano Bonaccini nel corso del suo tour elettorale in Friuli.